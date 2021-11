Es ist das oberste Gebot bei The Masked Singer: die Geheimhaltung! Aktuell ist die beliebte Gesangsshow wieder im vollen Gange. Der Clou: Promis singen Woche für Woche in aufwendigen Kostümen auf der Bühne, während die Zuschauer versuchen herauszufinden, wer daruntersteckt. Um den Ratespaß nicht zu verderben, dürfen die Kandidaten niemandem von ihrer Teilnahme erzählen und müssen ihre Fans, Freunde und Familien anlügen – mit ganz wenigen Ausnahmen: Im Promiflash-Interview verrät der ehemalige Phönix Samuel Koch (34) jetzt, wer von seinem "The Masked Singer"-Abenteuer wusste.

"Ich habe mich sehr darauf konzentriert, niemanden zu belügen, aber war natürlich auch dazu angehalten, bei dem Spiel mitzuspielen, wo es ja auch Spielregeln gibt. Und eine davon war, dass niemand davon erfahren durfte, außer der Ehepartner", offenbart Samuel. Dafür sei er sehr dankbar gewesen – ansonsten hätte sich seine Gattin Sarah auch sehr über sein Verhalten gewundert. Außerdem konnte die Schauspielerin und Sängerin ihn so bei der Vorbereitung auf seine Phönix-Performances unterstützen: "Ich glaube, meine Auftritte wären nicht so charmant angekommen, wenn da nicht der private, häusliche Input meiner Frau gewesen wäre."

Weiter verrät Samuel: "Und natürlich durfte eine Person aus meinem Management Bescheid wissen, was auch eine große Herausforderung war." Aber wieso denn das? "Mein Management besteht aus mehreren Personen, die meine Termine koordinieren und nur eine durfte davon wissen", erklärt der 34-Jährige. Sein Fazit zu der Geheimhaltung lautet: "Das Theater hinter dem Theater war mindestens so aufwendig wie das, was man dann vor der Kamera und auf der Bühne gesehen hat."

Getty Images Samuel Koch und seine Frau Sarah Elena beim Filmfest München 2018

Getty Images Samuel Koch und seine Frau Sarah Elena Timpe bei der "Zoolander 2"-Premiere im Februar 201

ProSieben/Willi Weber Samuel Koch bei "The Masked Singer"

