Hat sich Leah Messer (29) wieder verliebt? Der Teen Mom-Star hat bereits zwei gescheiterte Ehen hinter sich. Auch die turbulente Beziehung zu Jason Jordan (32) ging 2019 endgültig in die Brüche. Seither ist die dreifache Mutter offiziell solo unterwegs. Doch könnte sich das nun geändert haben? Sie selbst teilte jetzt jedenfalls einen Clip, der die Gerüchteküche zum Brodeln bringt: Leah hält darin mit einem unbekannten Mann Händchen.

In ihrer Instagram-Story teilte die 29-Jährige ein kurzes Video, das eine Freundin zuvor gepostet hatte. Darin läuft sie Händchen haltend mit einem Mann über die Straße. Dazu heißt es: "Ist das Leah Messer auf einem Date? Wer ist der mysteriöse Mann?" Ist das also Leahs Art, ihren Fans den neuen Mann an ihrer Seite vorzustellen? Oder handelt es sich bei der ganzen Sache bloß um einen Scherz, mit dem sie die Öffentlichkeit verwirren möchte? Immerhin hat Leah ihren vermeintlichen neuen Partner – einen Offizier namens Jay – mit einigen lachenden Emojis verlinkt.

Sollte es sich bei Jay wirklich um Leahs neuen Freund handeln, wäre das jedenfalls ganz im Sinne ihrer Töchter. In einer der neuen Folgen von "Teen Mom" drängen ihre drei Mädchen sie dazu, sich wieder einen Partner zu suchen. "Du musst bald mal auf ein Date gehen. Du musst jemand Nettes kennenlernen", fleht die elfjährige Aleeah.

Anzeige

Instagram / leahmesser Leah Messer, Realitystar

Anzeige

Instagram / leahmesser Leah Messer im April 2020

Anzeige

Instagram / leahmesser "Teen Mom 2"-Sternchen Leah Messer mit ihren Töchtern

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de