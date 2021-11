Wie lange müssen die Unter uns-Fans noch auf intime Liebesszenen verzichten? Aufgrund der Pandemie gelten am Set von Filmen und TV-Produktionen weiterhin strenge Hygiene- und Abstandsregeln. In der RTL-Daily werden Kuss- und Sexszenen aktuell deswegen stark vermieden beziehungsweise geschickt dargestellt, sodass sich die Schauspieler nicht wirklich nahegekommen. Bei vielen anderen Produktionen wird zum Teil aber wieder geknutscht – warum ist das bei "Unter uns" anders?

In einer Fragerunde wollten die Zuschauer von Ringo-Darsteller Timothy Boldt (30) wissen, wann es endlich wieder Kussszenen mit ihm und seinem TV-Ehemann Easy (Lars Steinhöfel, 35) gibt. "Glaubt mir: Lars und mir gefällt es genauso wenig wie euch, dass wir immer noch Abstand halten müssen", betonte der Schauspieler. Dass anderswo schon wieder fleißig vor der Kamera gekuschelt wird, ändert aber nichts daran, dass bei "Unter uns" weiterhin streng auf Abstand geachtet wird. "Wenn ihr in anderen Dailys Kussszenen sieht, dann nur, weil es dort Ausnahmeregelungen gab, zum Beispiel nach einer Schutzstufen-Quarantäne. Wir würden euch gerne mehr Nähe zeigen und sobald wir es wieder dürfen, wird geknutscht, bis der Arzt kommt", hielt Timothy fest.

Auch Lars hat sich in einem Q&A zu dem Kussverbot geäußert. Der Das Sommerhaus der Stars-Gewinner wünscht sich ebenfalls, bald wieder ganz nah an der Seite seines Kollegen zu spielen. "Meine Hoffnung darauf bleibt – aber ich befürchte, das wird wohl nichts mehr. Behaltet Ringsy-Küsse in guter Erinnerung", schrieb er zu einem älteren Knutschbild aus der Serie.

RTL/ Stefan Behrens Ringo (Timothy Boldt) bei "Unter uns"

RTL / Stefan Behrens Paco (Miloš Vuković) und Nika (Isabelle Geiss) bei "Unter uns"

RTL Lars Steinhöfel im "Sommerhaus der Stars" 2021

