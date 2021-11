Millie Mackintosh (32) erwartet gerade ihr zweites Kind. Die Hochzeitsplanerin von Herzogin Meghan (40) und Prinz Harry (37) gab vor wenigen Monaten bekannt, dass sie und ihr Mann erneut ein kleines Mädchen bekommen. Der Geburtstermin ihrer zweiten Tochter rückt näher und näher und der Babybauch der Schwangeren wächst immer weiter. Jetzt blickte die TV-Bekanntheit emotional auf die vergangenen Monate zurück.

Auf Instagram teilte Millie ein Video, welches sie über die vergangenen Monate hinweg aufgenommen hatte. Darin hält sie ihre Tochter Sienna auf dem Arm und man sieht, wie ihr Bauch im Laufe der Schwangerschaft gewachsen ist. Dazu schrieb der "Made in Chelsea"-Star: "Die Zeit vergeht wie im Flug, wenn man Spaß hat (und ein Kleinkind, das einen auf Trab hält)." Auf die Schwangerschaft, die sich nun dem Ende zuneigt, blickte die 32-Jährige wehmütig zurück: "Es fühlt sich so an, als wäre ich auf einmal im Handumdrehen in meinen letzten Wochen. Wir können es kaum erwarten, dich kennenzulernen, mein kleines Mädchen", erklärte Millie.

Vor wenigen Wochen genoss die Britin zusammen mit ihrem Mann Hugo Taylor einen letzten gemeinsamen Urlaub vor der Ankunft ihres zweiten Kindes. Jetzt scheint bei dem Paar Endspurt angesagt zu sein: Bald schon ist die Familie zu viert.

Instagram / milliemackintosh TV-Bekanntheit Millie Mackintosh

Instagram / milliemackintosh Hochzeitsplanerin Millie Mackintosh

Instagram / hugotaylorlondon TV-Star Millie Mackintosh und ihr Ehemann Hugo Taylor

