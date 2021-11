Sarah (30) und Dominic Harrison (30) haben heute allen Grund zu feiern! Die erfolgreichen Influencer sind seit mittlerweile fünf Jahren zusammen. In dieser Zeit haben die beiden nicht nur geheiratet, sondern auch zwei Töchter bekommen und leben mit ihnen zusammen aktuell in Dubai. Und nun zelebrieren die Eltern von Mia Rose (3) und Kyla (1) dort einen ganz besonderen Tag: Sie blicken auf vier Jahre Ehe zurück!

"Heute einfach schon seit vier Jahren verheiratet mit dem besten Mann auf der Welt", schwärmt Sarah in einem neuen Instagram-Post. "Freue mich schon auf die weiteren Jahre gemeinsam mit dir. Ich liebe dich", schreibt sie zu einer Videocollage gemeinsamer Momente. Dominic reagiert auf ihren zuckersüßen Beitrag mit den Worten: "Ich liebe dich. Das war erst der Anfang."

Auf seinem Kanal erklärt der Familienvater auch, dass sie am Abend ihren Jahrestag richtig feiern werden – davor stehen erst noch ein paar Termine an. Was genau allerdings geplant ist, verrät er nicht – denn für Sarah soll es eine Überraschung sein! Diese ist schon ganz neugierig und kann es kaum erwarten.

Instagram / sarah.harrison.official/ Dominic und Sarah Harrison auf ihrer Hochzeit im August 2019

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison, YouTuber

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison mit ihren Töchtern

