Heißes Update von Sarah (30) und Dominic Harrison (30)! Tagtäglich unterhalten die YouTuber ihre Community mit Updates aus ihrem Familienleben. Ihr Content dreht sich hauptsächlich um ihre Kinder Mia Rose (3) und Kyla Harrison (1), ihren fitten Lifestyle und ihr Haus in Dubai. Ab und zu können ihre Fans sich auch über Details aus ihrer Beziehung freuen. An dieser Front scheinen die Eheleute nach wie vor keinerlei Probleme zu haben: Sarah und Domi veröffentlichten jetzt ein sexy Pärchenfoto!

Via Instagram teilte die Beauty nun diesen scharfen Schnappschuss: Sarah und Domi knutschen im Pool, während er sie fest umarmt und sie wiederum die Beine um ihn schlingt – an seinem Gesicht ist definitiv Zufriedenheit abzulesen... Kein Wunder bei dieser schönen Frau: Der knappe rote Bikini bringt ihren durchtrainierten knackigen Körper perfekt zur Geltung. In der Bildunterschrift schwärmt die 30-Jährige: "Wahre Liebesgeschichten haben kein Ende."

Doch wie lautet die Lovestory der Harrisons eigentlich? Der Muskelmann und die Schönheit haben sich im Jahr 2014 herrlich normal in einem Klamottenladen kennengelernt. Rund drei Jahre später gaben sich Sarah und Domi dann zum ersten Mal das Jawort, im Jahr 2019 haben sie noch mal in größerer Runde geheiratet. 2017 und 2020 krönten sie ihre Liebe zudem mit ihren Mädchen Mia und Kyla.

Instagram / dominic.harrison.official Sarah und Dominic Harrison

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison, Influencer-Paar

Instagram / sarah.harrison.official/ Dominic und Sarah Harrison auf ihrer Hochzeit im August 2019

