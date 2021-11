Wohin ist die MS Amadea auf ihrer Jubiläumsreise unterwegs? Am 22. November 1981 flimmerte die erste Ausgabe von Das Traumschiff über die TV-Bildschirme. Damals hatte noch Kapitän Jens Braske (Günter König) das Sagen auf der Kommandobrücke und lenkte den Luxuskreuzer über die Weltmeere in Richtung Bahamas. Dieses Jahr steht das 40. Jubiläum an, und für die Crew geht es an Weihnachten und Neujahr auf zu neuen Reisezielen. Diese Orte steuert Florian Silbereisen (40) alias Kapitän Max Parger zum Jahreswechsel an.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag können sich die Zuschauer auf eine Schiffsfahrt in den Norden freuen. Das Ziel lautet dann Schweden – nur eine Woche später, am 1. Januar 2022, geht es dann wieder weiter südlich nach Namibia. Außerdem wird es jeweils nach der regulären Traumschiff-Folge auch eine neue Ausgabe von "Kreuzfahrt ins Glück" geben. Für die Paare geht es dann nach Kreta und in die Toskana. Welche Promi-Gastauftritte auf die Fans warten, ist bis dato aber noch nicht bekannt.

Eines ist hingegen klar: Schlagerstar Florian wird noch eine Weile hinterm Steuer stehen. Nachdem die Zuschauer befürchtet hatten, dass er mit seinem neuen Job als DSDS-Juror zu eingespannt sein könnte und keine Zeit mehr für das ZDF-Projekt hat, beruhigte Flori mit der Verkündung seiner vorzeitigen Vertragsverlängerung: "Ich bleibe dem Traumschiff selbstverständlich treu! Ich bin dem ZDF-Team extrem dankbar, dass sie den Mut hatten, die traditionelle Serie ganz neu anzugehen."

