Iris Abel (53) fühlt sich wie neu geboren! Die Frohnatur lernte ihren Mann Uwe Abel (51) in der Kuppelshow Bauer sucht Frau kennen und lieben. Seitdem sind die beiden eine feste Größe des deutschen Reality-TV. Kürzlich war Uwe bei Promi Big Brother zu sehen. Danach staunte er nicht schlecht: Seine Partnerin hat sich die Haare während seiner Abwesenheit knallrot gefärbt. Das ist nicht das Einzige, was sich bei Iris in den vergangenen Monaten änderte: Mit Promiflash sprach Iris über ihr neues Lebensgefühl.

Iris hat in den vergangenen Monaten nicht nur ihre Haarfarbe geändert, sondern auch viel Gewicht verloren. Mit dem Gewichtsverlust fühlt sich die Reality-TV-Bekanntheit heute viel freier und wohler, erzählte sie gegenüber Promiflash. "Es fängt beim Klamottenkaufen an. Ich muss nicht mehr gucken, in welcher Größe es das nur gibt. Das war vorher ein bisschen schwierig. Es musste weit sein, das sah nicht immer toll aus", gab sie ein Beispiel, was sich in ihrem Leben verändert hat. Dass Iris auch wesentlich fitter geworden ist, merke sie auch, wenn sie Treppen hochlaufe oder mit ihrem Hund Gassi gehe.

Auch innerlich habe sich bei Iris viel getan, wie sie weiter erklärt. "Vom Selbstwertgefühl trittst du dann ganz anders auf", freute sich die Rothaarige heute über ihr neu gewonnenes Lebensgefühl. Auch wenn ihr Partner Uwe rundum zufrieden mit seiner neuen Iris ist, wünscht er sich doch eine Sache zurück. "Er hätte gerne, dass ich lange Haare hätte, aber ich kriege sie nicht lang, es gefällt mir nicht mehr. Ich finde sie kurz flotter", zeigte sich Iris selbstbewusst.

Anzeige

ActionPress/ Jutta Prechtel Uwe und Iris Abel bei der Verleihung der Goldenen Sonne im August 2021

Anzeige

Promiflash Iris und Uwe Abel auf ihrem Hof

Anzeige

Instagram / iris.abel.official Iris Abel, August 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de