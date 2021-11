Die aktuelle Staffel von The Voice of Germany ist mit einer neuen Regelung in vollem Gange! Bisher standen sich in den sogenannten Battles jeweils zwei Talente gegenüber und sangen um ihr Weiterkommen. Doch diesmal singen die aufstrebenden Musiker zunächst in Dreiergruppen miteinander – und einer von ihnen wird schon in der Coachingphase von den Juroren Johannes Oerding (39), Mark Forster (38), Sarah Connor (41) oder Nico Santos (28) rausgekickt. Die Fans der Show sehen diese Neuerung kritisch!

"Ich finde es scheiße, dass einer schon in den Proben rausfliegt", urteilt ein Fan auf Twitter harsch. Als Kandidat freue man sich ja darüber, so weit gekommen zu sein und werde dann schon beim Coaching wieder rausgeworfen. Und diese Stimme ist nicht die einzige Negative. "Das braucht die Show doch gar nicht", so ein anderer User. Weitere Zuschauer fühlen sich mit der neuen Regelung sogleich an DSDS erinnert: "Dramatische Coachings und ständige Regeländerungen", tweetet jemand genervt.

Doch lange nicht alle Fans der Sendung stehen der Neuerung so kritisch gegenüber. "Ich find das neue Konzept irgendwie cool, aber man muss sich erst daran gewöhnen", lautet die Meinung eines Zuschauers. Wieder andere sehen das Ganze etwas neuraler: "Nach 48 Stunden wird aussortiert? Ohne Battle?! Immer wieder was Neues...", fragt sich ein Zuschauer auf der Social-Media-Plattform.

© SAT.1/ProSieben/André Kowalski Ann Sophie vs. Jennifer vs. Archippe und Sarah Connor bei "The Voice of Germany"

ProSiebenSAT.1/ Christoph Assmann Ann Sophie mit Mark Forster, Nico Santos und Sarah Connor

ProSiebenSAT.1/Bastian Bochinski Sarah Connor bei "The Voice of Germany" 2021

