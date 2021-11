Ausführlicher Hochzeitsrückblick von Paris Hilton (40)! Die Hotelerbin suchte viele Jahre lang nach ihrem Mr. Right. Immer mal wieder versuchte die Reality-Queen den Bund fürs Lebens einzugehen, bis es dann kurz vor knapp immer mit ihren jeweiligen Partnern kriselte. Seit 2019 turtelt sie offiziell mit Carter Reum durchs Leben. Zu Anfang dieses Jahres verkündeten die zwei offiziell ihre Verlobung. Am Donnerstag war es nun endlich so weit. Paris heiratete ihren Carter im Rahmen einer pompösen Feier in Bel Air. Nun gab sie erste Details ihrer Traumhochzeit preis.

In ihrem persönlichen Blog auf der Website parishilton.com blickte die Blondine auf ihre Liebesgeschichte mit Carter zurück, die nun in einer Märchenhochzeit ihren Höhepunkt fand. "Endlich durfte ich meinen Prinzen küssen und das Glück, von dem ich schon als kleines Mädchen geträumt habe, beginnen", schrieb Paris glücklich. Das It-Girl enthüllte, dass die glamouröse Feier zuvor bis ins kleinste Detail geplant worden war. Als die Gäste eintrafen, verdrückten sowohl Paris als auch die anderen Anwesenden ein paar "Freudentränen".

Begleitet von romantischer Musik schritt Paris schließlich vor den Altar. "Es war so unwirklich. Es war, als hätte ich mein ganzes Leben lang von diesem Moment geträumt [...] es war pure Magie", schwärmte die 40-Jährige. Sobald sie ihren Liebsten erreichte, sei sie plötzlich nicht mehr nervös gewesen. Anschließend folgte eine wilde Feier mit Tanz und gefühlvollen Reden. "Es war der beste Tag und die beste Nacht meines Lebens", summierte Paris glücklich.

Anzeige

Instagram / parishilton Paris Hilton und Carter Reum im Januar 2021

Anzeige

Instagram / parishilton Paris Hilton und Carter Reum im Oktober 2021 in Las Vegas

Anzeige

MEGA Paris Hilton und Carter Reum in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de