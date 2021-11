Bei Blake Shelton (45) und Gwen Stefani (52) läuft es in Sachen Liebe so richtig rund! Die beiden US-amerikanischen Musiker gehen bereits seit über sechs Jahren gemeinsam durchs Leben – und am 3. Juli 2021 hat das Paar in Oklahoma geheiratet. Aber als wäre das Jawort nicht schon Liebeserklärung genug, setzte der Countrysänger in Sachen Romantik noch einen drauf: Blake schrieb nämlich ein Liebeslied nur für seine Gwen!

Auf seinem Instagram-Profil erklärte Blake jetzt einige Monate nach der Hochzeit, was es mit dieser besonderen Geste auf sich hat. "Gwen und ich hatten beschlossen, dass wir unsere Ehegelübde für die Hochzeit selbst schreiben", betonte der 45-Jährige und fügte hinzu: "Aber ich beschloss, sie stattdessen mit einem eigenen Lied zu überraschen." In dem Lovesong "We Can Reach The Stars" singt Blake beispielsweise, dass seine Liebe zu Gwen bis zu den Sternen reicht.

Und diese Liebeserklärung der besonderen Art kommt bei Gwen und Blakes Fans so richtig gut an – in der Kommentarspalte schwärmen zahlreiche Supporter von der Geste. "Ich finde es so schön! Das ist was ganz Besonderes" oder auch "Es ist das Schönste, wenn ein Mann ein Lied für die Frau schreibt, die er liebt", schrieben nur zwei der Nutzer auf der Fotoplattform.

Instagram / gwenstefani Blake Shelton und Gwen Stefani im Juli 2021

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton bei den 62. Grammy Awards im Januar 2020

Instagram / gwenstefani Gwen Stefani und Blake Shelton an ihrem Hochzeitstag

