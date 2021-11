Lady Gaga (35) litt unter psychischen Problemen. Die Sängerin mauserte sich in den vergangenen Jahren zum absoluten Weltstar. Inzwischen ist Stefani Germanotta, wie Lady Gaga mit bürgerlichem Namen heißt, nicht nur Musikerin, sondern auch Schauspielerin. Kürzlich feierte ihr neuer Film "House of Gucci"-Premiere. Trotz ihres großen Erfolges scheut sie sich nicht davor, auch über die dunklen Phasen ihres Lebens zu sprechen. In der Vergangenheit neigte Lady Gaga dazu, sich selbst zu verletzen.

Das erzählte sie jetzt selbst in ihrem Film "The Power of Kindness" (zu deutsch: "Die Kraft der Freundlichkeit"), der von ihrer eigenen "Born This Way"-Stiftung veröffentlicht wurde. "Ich kämpfe mit Selbstverletzungen, seit ich etwa elf Jahre alt bin", offenbarte sich die "Bad Romance"-Interpretin. Auch heute noch falle es der US-Amerikanerin schwer, an Tagen, an denen es ihr nicht so gut gehe, nicht in alte Verhaltensmuster zu verfallen. "Ich meine damit, dass ich meinen Kopf nicht immer dazu bringen kann, mich zu lieben", gab sie ehrlich zu.

Heute sei es Lady Gaga ein Anliegen, solche Themen öffentlich zu machen. Vor Gästen, die auch über ihre psychischen Probleme sprachen, gab sie zu: "Ich habe das Gefühl, dass es wirklich unfair ist, dass ihr alle so verletzlich und echt seid und ich hier sitze und Fragen stelle und nicht die Wahrheit sage. Also ist das meine Wahrheit."

