Sarah Engels (29) genießt ihre Schwangerschaft in vollen Zügen! Die Ex-DSDS-Teilnehmerin erwartet gerade ihr erstes gemeinsames Kind mit ihrem Ehemann Julian (28). Mit ihrem Ex-Partner Pietro Lombardi (29) hat die Sängerin einen Sohn namens Alessio (6). Während ihrer Schwangerschaft unternahm Sarah schon einige tolle Ausflüge – sie war unter anderem in Griechenland und in Italien. Bevor ihre Tochter das Licht der Welt erblickt, macht Sarah jetzt mit Julian einen Trip nach Paris – dort schossen sie vor dem Eiffelturm ein bemerkenswertes Babybauch-Foto!

Auf dem Foto, das Julian in seiner Instagram-Story postete, steht das Paar vor dem Pariser Wahrzeichen. Der Sportler fasst auf dem Pic sanft den Bauch seiner schwangeren Ehefrau an, während sie sich grinsend an seinen Kopf schmiegt. Vor dem Eiffelturm kam Sarahs Babykugel aus der Froschperspektive auf dem Foto besonders gut zur Geltung.

Inzwischen dauert es wohl auch nicht mehr lange, bis Sarah ihr Mädchen endlich in den Händen halten darf. Obwohl es bei ihrer ersten Entbindung Komplikationen bei ihrem Sohn Alessio gab, hat sich die Angst der Mutter vor der zweiten Geburt gelegt. "Ich habe Respekt davor, ja. Aber keine Angst mehr", gab Sarah kürzlich auf Instagram zu.

Getty Images Sarah Engels im September 2021 in Köln

Instagram / sarellax3 Sarah Engels bei ihrer Babyparty

Instagram / sarellax3 Sarah und Julian Engels in Italien

