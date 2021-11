Nanu, kaum sind Fürst Albert (63) und seine Charlène (43) wiedervereint, da gehen sie erneut getrennte Wege. Dabei hatte das Royal-Pärchen erst Anfang der Woche seine Reunion gefeiert, nachdem die Ex-Profischwimmerin aus gesundheitlichen Gründen nicht reisen durfte und in ihrer alten Heimat Südafrika festsaß. Nur wenige Tage später macht der monegassische Monarch nun einen Alleingang: Er wurde solo auf einem Event abgelichtet.

Auf den Fotos, die unter anderem Daily Mail vorliegen, macht Albert eine einsame Figur, als er ohne seine Gattin bei der Expo 2020 in Dubai auftauchte. Stattdessen erschien er in Begleitung seiner Schwester Fürstin Stephanie und ihrem Sohn Louis Ducruet (28). Trotzdessen, dass die beidem ihm Gesellschaft leisteten, wirkt der 63-Jährige ein wenig niedergeschlagen und verfolgt das Geschehen auf der Weltausstellung nur sehr halbherzig – ob das vielleicht an der Abwesenheit der Mutter seiner zwei Kinder liegt?

Aber warum fehlte Charlène eigentlich bei dem Expo-Besuch? Es könnte daran liegen, dass die Blondine nach ihrer Krankheit noch nicht ganz auf der Höhe ist. Das ließ zuletzt zumindest ihre Schwägerin und PR-Beauftragte Chantell Wittstock durchblicken. Sie hatte erklärt: Es sei "unklar", ob die Fürstin ganztägig im Palast wohnen werde und ob sie direkt ihre offiziellen Verpflichtungen wieder aufnimmt.

Eric Mathon / Palais princier Fürstin Charlène mit Fürst Albert und ihren beiden Kindern im November 2021 in Monaco

Getty Images Fürst Albert bei der UN-Klimakonferenz in Glasgow im November 2021

Getty Images Fürstin Charlène und ihr Mann Prinz Albert II. von Monaco in Monte-Carlo im September 2020

