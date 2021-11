Wo wird sie jetzt wohnen? Vor Kurzem ist Fürstin Charlène (43) nach Monaco zurückgekehrt. Anfang des Jahres war sie in ihr Heimatland Südafrika gereist und musste ihren Aufenthalt wegen einer Erkrankung für mehrere Monate verlängern. In dieser Zeit wurden auch immer mehr Trennungsgerüchte um die Fürstin und ihren Mann Albert (63) laut. Und auch, ob Charlene nach ihrer Rückkehr wieder mit Albert zusammen wohnen wird, ist zurzeit unklar.

Vor ihrer Reise nach Südafrika lebte Charlène in einem Apartment, dass 300 Meter vom Palast entfernt liegt. Deshalb wird spekuliert, ob sie nun dort hin zurückkehrt oder doch zu Albert in den Palast zieht. "Wir wissen es noch nicht", erklärte die Ehefrau von Charlènes Bruder gegenüber Mail Online. "Sie wird wahrscheinlich zwischen den beiden pendeln, je nachdem wo sie sich wohlfühlt", vermutete sie weiter. Zunächst sei es wichtig, dass die ehemalige Schwimmerin zurück bei ihren Kindern sei. Wo sie sich dann niederlassen wird, würde sich laut der Insiderin in der nächsten Zeit zeigen.

Und auch zum Beziehungsstatus zwischen Charlène und Albert hat die Verwandte eine Meinung. "Das ist nichts, was ich kommentiere. Aber was ich sagen kann ist, dass die Prinzessin zurück bei ihrem Mann und ihren Kindern ist und das sollte alles aussagen", betonte die Quelle.

