Tom Holland (25) ist zutiefst beeindruckt von Zendaya Coleman (25)! Schon vor etwa drei Jahren wurde dem Spider-Man-Star eine Liebelei mit seiner Kollegin nachgesagt. Im Sommer wurden die beiden Schauspieler dann sogar knutschend gesichtet und heizten die Gerüchteküche damit an. Offiziell bestätigt haben die beiden ihre Beziehung zwar noch nicht, doch dafür schwärmen sie in der Öffentlichkeit offen voneinander. Im Netz veröffentlichte Tom nun liebevolle Zeilen über Zendaya.

Via Instagram postete der 25-Jährige ein Foto der Darstellerin. Darauf ist Zendaya auf dem roten Teppich bei der Verleihung der CFDA Fashion Awards zu sehen. Dort wurde die Beauty vor wenigen Tagen als Fashion-Ikone ausgezeichnet. "Ein unglaublicher Erfolg für einen unglaublichen Menschen", titelte Tom zu dem Bild und schien am Look der Kalifornierin ebenfalls Gefallen zu finden. "Hör schon auf damit!", schrieb er, zusammen mit einem schwärmerischen Emoji.

Ebenso wohlwollend hatte sich Zendaya vor wenigen Wochen auch über Tom geäußert und vor allem seine Leistung vor der Kamera gelobt. "Es gibt natürlich viele Dinge, die ich an ihm schätze. Was die Schauspielerei betrifft, schätze ich, dass er es wirklich liebt, Spider-Man zu sein", hatte sie im Interview mit InStyle betont.

Instagram / tomholland2013 Tom Holland und Zendaya am "Spider-Man"-Set

Getty Images Zendaya Coleman, November 2021

Getty Images Tom Holland und Zendaya Coleman, Schauspieler

