Christin Queenie macht die Situation im #CoupleChallenge-Camp offenbar schwer zu schaffen! Immer wieder sorgt die Reality-TV-Bekanntheit mit ihrem temperamentvollen Gemüt in dem Format für Furore. Nachdem sie sich bereits heftig mit den anderen Kandidaten gezofft hatte, lieferte sie sich auch noch mit ihrer Mitstreiterin Walentina Doronina einen Schlagabtausch. Die Girls haben sich zwar ausgesprochen, doch so langsam scheint Christin mit dem Druck in der Show nicht mehr klarzukommen: Sie bricht nun sogar in Tränen aus!

Am Lagerfeuer sprechen die beiden Mädels ganz offen über ihre Gefühle. "Ich habe Angst vor Streit mit dir", gab Christin ehrlich zu. Doch ihre Mitstreiterin winkte prompt ab: Sie wolle sich so kurz vor dem Finale nicht unterkriegen lassen – und es ihren Konkurrenten zeigen. "Ich halte immer zu dir", versuchte Wale sie zu beruhigen. Christin schien von den Worten der Ex on the Beach-Teilnehmerin total gerührt zu sein – und brach sofort in Tränen aus. "Ich habe das nicht mehr erlebt in den ganzen Jahren, dass jemand zu mir hält. Ich habe jeden verloren", gab sie zu und umarmte dabei Wale, die ebenfalls weinen musste.

So harmonisch blieb es zwischen den beiden Kandidatinnen allerdings nicht lange. Nach Ende der Ausstrahlung scheinen sie sich erneut heftig gestritten zu haben: Christin hat Wale mittlerweile sogar blockiert! "Bye Girl, das war's dann als Instagram-Freunde", schrieb sie an die Blondine gerichtet am Mittwoch in ihrer Instagram-Story.

Alle Infos zu "#CoupleChallenge" auf RTL+.

TVNOW / Frank Beer Christin Queenie und Walentina Doronina, "#CoupleChallenge"-Kandidatinnen 2021

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, "#CoupleChallenge"-Kandidatin 2021

Instagram / christin.queenie Christin Queenie, "#CoupleChallenge"-Kandidatin 2021

