Für Walentina ist diese Freundschaft vorbei! Das Reality-TV-Sternchen ist für seine aufbrausende Art bekannt. Bereits bei Ex on the Beach sowie bei Are You The One – Reality Stars in Love sagte Wale ihren Mitstreitern stets die Meinung. In der aktuellen Staffel von #CoupleChallenge nimmt sie ebenfalls kein Blatt vor den Mund – genauso wenig wie ihre temperamentvolle Spielpartnerin Christin. Eigentlich schienen die beiden Ladys gerade deswegen ein echtes Dream-Team zu sein. Doch Walentina will nun nichts mehr mit Christin zu tun haben!

Grund dafür ist ihre Auseinandersetzung in der vergangenen Folge. Christin warf Walentina vor, ihr alles nachzumachen. Auch gegenüber Promiflash betonte sie: "Im Camp selbst wurden einige Szenen leider nicht gezeigt, wie zum Beispiel ständig die Fragen, woher ich meine Klamotten habe und dass sie sich die Klamotten auch kaufen wird." Das ging Christin gewaltig gegen den Strich, sodass sie Walentina in der Show eine Ansage machte. Für Letztere ein Grund, die Freundschaft zu beenden: "Ich will mit Christin nichts zu tun haben! Sie hat bei mir wortwörtlich verkackt. [...] Christin hat einfach nur einen Grund gesucht, um Stress zu provozieren", meinte die Beauty aus Essen.

Walentina könne Christins Vorwürfe nicht nachvollziehen und fügte hinzu: "Ohne mich wäre sie gar nicht dort, denn ich habe die Anfrage für das Format bekommen und uns dann vorschlagen – sehr enttäuschend! Für mich das Ende der Freundschaft!" Davon scheint Christin aber noch nichts zu wissen. Denn sie bezeichnet die Ex von Love Island-Boy Philipp im Promiflash-Interview immer noch als ihre Freundin: "Trotzdem bleibe ich dabei, dass Walentina und ich Instagram-Freundinnen sind, die sich hin und wieder mal zu bestimmten Zwecken persönlich treffen."

Christin Queenie und Walentina Doronina, "#CoupleChallenge"-Kandidatinnen 2021

Walentina Doronina, "#CoupleChallenge"-Kandidatin 2021

Christin Queenie, "#CoupleChallenge"-Kandidatin 2021

