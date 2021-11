Sex and the City-Fans können schon mal das Popcorn bereitstellen! Warum? Das lang ersehnte Sequel And Just Like That feiert schon bald seine Premiere. Bisher war nur bekannt, dass die erste Staffel abgedreht ist und dass die neuen Folgen noch diesen Dezember erscheinen werden. Jetzt ist auch klar, wann genau sich die Fans auf ein Wiedersehen mit Sarah Jessica Parker (56), Cynthia Nixon (55) und Kristin Davis (56) alias Carrie, Miranda und Charlotte freuen dürfen – und nicht nur das: Ein erster Trailer ist nun ebenfalls erschienen!

Der 40-sekündige Vorgeschmack, der unter anderem auf YouTube zu finden ist, gewährt jetzt einen ersten Eindruck auf das, was auf die Zuschauer zukommt. Der Trailer zeigt die Clique, wie ihr Leben inzwischen aussieht – inklusive Picknicks im Park, Schulaufführungen der Kids und romantischen Momenten mit ihren jeweiligen Partnern. Natürlich kommen auch alle Fashionistas wieder auf ihren Geschmack: So sind die Outfits des Trios erneut fabelhaft! Sogar der Kult-Tüllrock von Carrie ist in einer Sequenz zu entdecken. Außerdem dürfen sich Fans einer weiteren Kultserie auf einen Gastauftritt freuen: Die ehemalige Grey's Anatomy-Darstellerin Sara Ramírez (46) aka Callie Torres ist in einigen Szenen dabei und scheint ein enges Verhältnis zu Miranda zu haben.

Doch das wohl Beste gibt der Clip erst zum Schluss preis: Wann und wo "And Just Like That" in Deutschland erscheint. Am 9. Dezember ist es so weit, dann startet das Sequel bei Sky Comedy. Bei dem Sender sind übrigens auch alle sechs Originalstaffeln von "Sex and the City" auf Abruf verfügbar.

MEGA Chris Noth und Sarah Jessica Parker am Set von "And Just Like That"

MEGA Sarah Jessica Parker und Cynthia Nixon am Set des "Sex and the City"-Reboots im Juli 2021

Jose Perez/Bauergriffin.com / MEGA Sarah Jessica Parker am "And Just Like That"-Set im November 2021

