Steffen Henssler (49) und Tim Mälzer (50) sind dafür bekannt, sich im TV zu zoffen. Immer wieder teilen sie verbal ordentlich gegeneinander aus. Bei Grill den Henssler ging ihr Gezanke nun in die nächste Runde – und zwar ganz unerwartet, als der Küchenchef sich mit dem Promi-Kandidaten Guido Cantz am Herd duellierte. Da diktiert Steffen in seinem Handy eine Nachricht an Tim, wie die Namensabfolge ihrer neuen Show zustande kam.

Bereits zu Anfang der Sendung spricht die Moderatorin Laura Wontorra (32) den TV-Koch auf die neue Show "Mälzer und Henssler liefern ab!" an. Sie will wissen: War es Tim wichtig, dass sein Name an erster Stelle steht? Als die Hauptspeise gekocht wird, versucht Steffen dann der Sache auf den Grund zu gehen. Er schickt Tim eine stichelnde Nachricht: "Hör mal zu du Pimmel, sag mir mal, warum dein Name bei 'Mälzer und Henssler liefern ab!' an erster Stelle ist. Da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Hast du das arrangiert oder ist das reiner Zufall? Eine kurze Antwort würde mich sehr erfreuen, Schwanz."

Steffen machte noch mit einer anderen lustigen Aktion auf sich aufmerksam. Beim Kochen der Vorspeise gegen Collien (40) brannte ihm der Fisch an. Er entfachte ein loderndes Feuer im Ofen und musste den verbrannten Rand abkratzen. Letztlich entschied die Beauty schließlich die Runde für sich.

RTL / Frank W. Hempel Moderation Laura Wontorra und Profikoch Steffen Henssler bei "Grill den Henssler"

RTL / Frank W. Hempel Jurymitglied Christian Rach, Jörg Pilawa, Profikoch Steffen Henssler, Guido bei "Grill den Henssler"

RTL / Frank W. Hempel Profikoch Steffen Henssler bei "Grill den Henssler"

