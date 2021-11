Nach drei Jahren Kinderwunsch hat es endlich geklappt: Anna Wilken (25) ist schwanger! Diese wunderschöne Nachricht verkündete die Influencerin ganz stolz am Mittwoch. Bis dahin war es ein langer Weg für sie und ihren Mann Sargis Adamyan (28): Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin hatte sich zuvor etlichen künstlichen Befruchtungsversuchen unterzogen. Deshalb ist es wohl auch nur verständlich, dass Anna ihre geglückte Schwangerschaft nun ganz in Ruhe feiern will.

In ihrer Instagram-Story meldete die Beauty sich jetzt erstmals nach ihrer großen Verkündung bei ihren Fans: "Es ist total verrückt für mich und ehrlich gesagt ist es schon seit Tagen ein surreales, wundervolles Gefühl. Natürlich weiß ich, was alles passieren kann, da ich es selbst schon erlebt habe. Und klar ist eine gewisse Angst da...", berichtet Anna. Anschließend betont sie: "Doch genau aus diesen Gründen möchte ich mich hier jetzt erst mal etwas zurückziehen. Die Zeit für uns genießen."

Doch das heißt nicht, dass auf Annas Kanal ab sofort Funkstille herrscht: "Ich werde mich sicherlich zwischendurch mal melden, doch für jetzt fühlt es sich gut an, hier einfach mal offline zu bleiben", erklärt die Mama in spe. "Da sich viele immer direkt Sorgen machen, war es mir wichtig, das hier einmal zu kommunizieren."

Anzeige

Instagram / anna.wilken Anna Wilken mit ihrem Mann Sargis

Anzeige

Instagram / anna.wilken Model Anna Wilken

Anzeige

Instagram / anna.wilken Anna Wilken

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de