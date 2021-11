Süße Geburtstagsgrüße von Bindi Irwin (23) an ihren Chandler Powell (25)! Die Tochter des verstorbenen Dokumentarfilmers Steve Irwin (✝44) und der Wakeboarder sind seit über acht Jahren ein Paar, seit März des vergangenen Jahres auch verheiratet. Ein Jahr nach ihrer Hochzeit erblickte ihr erstes Kind, Töchterchen Grace Warrior, das Licht der Welt. Nun hatte Chandler seinen ersten Geburtstag als Vater. Zu diesem Anlass zollte Bindi ihrem Ehemann im Netz Tribut.

Auf Instagram veröffentlichte die Naturschützerin süße Fotos von ihrer Familie, auf denen sie mit Chandler und Töchterchen Grace um die Wette strahlt. "Ich feiere meinen besten Freund", betitelte Bindi die Schnappschüsse. Und dieser durfte sich über ein besonders leckeres Geschenk freuen: Bindi überraschte Chandler mit einer Deko-Torte im Zoo-Look.

In einem weiteren Post widmete sie dem frischgebackenen 25-Jährigen liebevolle Worte. "Acht Jahre, in denen ich mich jeden Tag mehr in dich verliebt habe. Mein bester Freund, Abenteurer, Ehemann und der tollste Papa unserer Grace Warrior. Du nimmst jeden Tag mit einer Entschlossenheit an, die ich bewundere", schwärmte sie darin unter anderem.

Instagram / bindisueirwin Chandler Powell und Bindi Irwin im September 2021

Instagram / bindisueirwin Chandler Powell und Bindi Irwin mit ihrer Tochter Grace, November 2021

Instagram / bindisueirwin Chandler Powell und Bindi Irwin mit Töchterchen Grace

