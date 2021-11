Leonard Freier (36) und seine Frau Caona haben sich etwas ganz Besonderes für ihre Tochter überlegt. Der Ex-Bachelor und die Restaurantbesitzerin erwarten aktuell ihr zweites gemeinsames Kind. Diese frohe Botschaft will natürlich auf spezielle Weise verkündet werden. Vor allem seine Tochter Aurora wollte das Paar in die Schwangerschafts-News als Erste einweihen. Promiflash verrieten Leo und Caona, wie sie Aurora verraten haben, dass sie ein Geschwisterchen bekommt!

"Caona hat eine Paketbox zusammengepackt mit Babyschuhen, einem Nuckel, einem Strampler, Babyspielzeug und einem Ultraschallbild", erzählte Leo von der besonderen Idee im Promiflash-Interview im Tick-Tack Café & Restaurant in Stahnsdorf. Bei einem gemeinsamen Essen mit den Großmüttern der Kleinen packte das Mädchen das Paket dann aus und staunte nicht schlecht. "'Mama, was soll ich denn damit? Meiner Babypuppe passt der Strampler nicht'", gab der einstige Rosenverteiler die Worte seiner verblüfften Tochter wieder.

"Die Überraschung ist nach hinten losgegangen", lachte Leo im Promiflash-Interview. Doch als Aurora klar wurde, dass die Sachen nicht für ihre Puppe, sondern für ihr Geschwisterchen gedacht waren, freute sie sich riesig. "Es ist schon sehr lange ein Wunsch von ihr, von daher war die Freude diesbezüglich sehr groß", gab Caona den schönen Moment wieder. Die Eltern wissen ebenfalls schon, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen erwarten und auch der Name des Kindes steht schon fest. Darüber wollen sie die Öffentlichkeit noch vor der Geburt in Kenntnis setzten, verrieten sie Promiflash.

ActionPress Leonard Freier und seine Frau Caona, September 2021

ActionPress Caona und ihr Mann Leonard Freier im Jahr 2019

Instagram / leonard.freier Leonard Freier, TV-Star

