John Mulaney (39) will die Vergangenheit endlich abhaken. Bei dem Comedian ging in diesem Jahr alles Schlag auf Schlag: Nachdem im vergangenen Mai die Trennung von ihm und seiner Frau Annamarie Tendler bekannt geworden war, wurde er ein paar Wochen später mit seiner neuen Freundin Olivia Munn (41) erwischt. Kurz darauf folgte schon das nächste Update: Das Paar erwartet seinen ersten Nachwuchs! Wegen der Schwangerschaft seiner Partnerin will John nun auch so schnell wie möglich die Scheidung hinter sich bringen.

Wie Page Six erfuhr, hat John seinen Anwalt gewechselt, um den Prozess schneller voranzutreiben. "John will die Dinge beschleunigen und die Scheidung erledigen. Da er Vater wird, wechselte er zu einer neuen Anwaltskanzlei, die den Ruf hat, hart und effizient zu sein", plaudert ein Insider aus. John Teitler ist ein Anwalt aus einer New Yorker Firma, die bereits andere Promi-Scheidungen begleitet hatte.

Johns Ex Annamarie hat ihrerseits juristischen Beistand. Sie hat Familienanwältin Eleanor Alter angeheuert. Die Juristin unterstützte in der Vergangenheit schon Bekanntheiten wie Madonna (63), Robert De Niro (78), Ethan Hawke (51) und Uma Thurman (51).

Anzeige

Getty Images Olivia Munn im Mai 2021 in Kalifornien

Anzeige

Getty Images John Mulaney, Comedian

Anzeige

Getty Images John Mulaney und Annamarie Tendler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de