Dennis Schick (33) und seine Herzdame genießen ihre Zweisamkeit! Der Ex-Traumfrau gesucht-Kandidat ist seit Oktober endgültig von seiner Ex-Frau Patricia Mandrella geschieden. Inzwischen gibt es aber schon wieder eine neue Frau in dem Leben des TV-Stars: Schon seit einigen Wochen datet er die Bloggerin Julia Rosenkranz. Und mit der scheint es langsam ernster zu werden: Dennis und Julia verbrachten gerade eine romantische Zeit in Paris, wie er Promiflash erzählt!

Im Interview mit Promiflash verrät Dennis, dass er und Julia in die Stadt der Liebe gereist seien, weil er sie zu einer Veranstaltung begleitet habe. Die gemeinsame Zeit hätten die Turteltauben aber auch für Privates genutzt. "Wenn man schon einmal in Paris ist, sollte man die Gelegenheit nutzen, um die Kennenlernphase zu intensivieren. Deshalb wurde aus einem Businessevent ein romantischer Kurztrip", schwärmt der 33-Jährige.

Nachdem Dennis lange Single war und die ein oder andere Affäre hatte, scheint er mit Julia endlich die Richtige an seiner Seite gefunden zu haben. "Jeder Tag mit Julia fühlt sich gut und richtig an. [...] Ich habe das Gefühl, nun anzukommen und ich freue mich darauf, herauszufinden, wohin uns der gemeinsame Weg führt", gibt er preis.

Anzeige

Instagram / dennisschick Dennis Schick im Oktober 2020

Anzeige

Instagram / dennisschick Dennis Schick und Julia Rosenkranz im Oktober 2021

Anzeige

Instagram / dennisschick Dennis Schick und seine Freundin Julia

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de