Matt Smiths (39) Schauspielkarriere nimmt gerade so richtig Fahrt auf! Der Brite spielte schon einige große Rollen wie etwa in der Kult-Show "Doctor Who" oder als Prinz Philip in der Netflix-Serie The Crown. Doch das war noch längst nicht alles: Nun verriet er, dass er für eine weitere Megarolle angefragt worden war: Matt war kurz davor, in einem Star Wars-Film mitzuspielen!

In dem Podcast "Happy Sad Confused" mit Josh Horowitz offenbarte der Schauspieler, dass er für einen Charakter im Film "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" gecastet wurde. "Es war eine wirklich coole Rolle und ein cooles Konzept. Es war ein ziemlich großes Ding", erzählte Matt und klang dabei fast ein bisschen traurig. Warum es dann doch nicht geklappt hat, kann sich der 39-Jährige selbst nicht erklären: "Wir waren kurz davor, dass ich dabei bin, aber dann ist es einfach nicht passiert."

Dafür sahnte Matt jedoch eine andere Rolle ab, die sich sehen lassen kann: Er stand für das Game of Thrones-Spin-off "House Of The Dragon" vor der Kamera und wird dort einen Sohn der Targaryen-Familie spielen! Schon 2022 soll die Prequel-Serie zu sehen sein.

