Wie ist das Verhältnis zwischen Greta Engelfried und Fynn Lukas Kunz? Im Frühjahr hatten sich die beiden Singles bei Love Island kennengelernt. In der Show funkte es, im echten Leben kamen sich die zwei weiter näher. Doch im September verkündeten die Turteltauben dann: Sie haben sich nach einigen Monaten Fernbeziehung wieder getrennt. Haben Greta und Fynn heute noch Kontakt zueinander?

Das wollten zuletzt auch die Fans der Frankfurterin in einer Fragerunde wissen. Greta erklärte daraufhin: "Ich kann euch sagen – und ich hoffe, damit ist das Thema dann auch endgültig vom Tisch – es herrscht 0,00000 Kontakt." Die Beauty betonte anschließend zudem, ihr Singleleben und ihre Freiheit in vollen Zügen zu genießen: "Ich muss erst mal wieder verstehen, dass eine Beziehung eine Bereicherung sein sollte für dein Leben und nichts, um dich einzuengen."

Was genau bei den beiden TV-Sternchen zur Trennung führte, verrieten sie nicht. Greta deutete jedoch an, dass es einige Differenzen gegeben habe: "Unsere Herzen waren gleich, unsere Köpfe sehr, sehr verschieden. Das hat man in der Show schon gemerkt!"

Instagram / greta_e_ "Love Island"-Greta im August 2021

Instagram / fynnlukaskunz Fynn Lukas Kunz und Greta Engelfried

Instagram / greta_e_ Greta Engelfried, "Love Island"-Kandidatin 2021

