Harry Potter-Fans aufgepasst! In diesem Jahr feiert der Film "Harry Potter und der Stein der Weisen" sein 20-jähriges Jubiläum. Das dazugehörige Buch erschien bereits 1997. Anfang November machten nun erstmals Gerüchte über eine mögliche Reunion des Casts der zauberhaften Filmreihe rund um die Abenteuer in Hogwarts die Runde. Diese wurden nun bestätigt: Harry, Ron und Hermine werden schon bald wieder vereint sein!

Wie die Streaming-Plattform HBO Max heute auf Instagram verriet, soll die Reunion namens "20. Jubiläum von Harry Potter: Rückkehr nach Hogwarts"" an Neujahr online gehen. "Zum allerersten Mal kehrt die legendäre Besetzung an den Ort zurück, an dem der Zauber begann", schrieb HBO zu seinem Post und verriet zudem, welche Schauspieler bei dem Special anwesend sein werden. Neben den drei Hauptdarstellern Daniel Radcliffe (32), Emma Watson (31) und Rupert Grint (33), sind unter anderem auch Tom Felton (34) und weitere Darsteller der Weasley-Familie dabei.

Laut der Pressemitteilung von Warner Media können sich die Fans des Zauberlehrlings auf eine magische Reise durch die beliebte Filmreihe freuen. Es soll eine bezaubernde Making-of-Geschichte erzählt und ausführliche Interviews und Gespräche mit den Darstellern geführt werden. "Sie alle kehren an die Originalschauplätze von Hogwarts zurück", verriet der Produzent Casey Patterson in der Meldung.

Rupert Grint, J.K. Rowling, Daniel Radcliffe und Emma Watson 2001 bei der "Harry Potter"-Premiere

Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint und Tom Felton 2010 in New York City

Bonnie Wright, Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint und Tom Felton

