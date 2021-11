Hat sich Stephanie Davis (28) etwa schon wieder getrennt? Erst Anfang Juni machte die Schauspielerin ihre neue Beziehung öffentlich und präsentierte im Netz ihren neuen Freund Oliver Tasker an ihrer Seite. Vor etwa zwei Monaten hatte das Paar jedoch einen schweren Schicksalsschlag zu verkraften: Die Darstellerin erlitt eine Fehlgeburt. Nun folgt auch schon die nächste traurige Nachricht. Stephanie und Oliver scheinen sich getrennt zu haben!

Dieser Vermutung befeuern unter anderem die Netzaktivitäten der 28-Jährigen. Auf ihren Social-Media-Profilen hat die Britin alle gemeinsamen Bilder mit Oliver gelöscht. Gegenüber The Sun bestätigte zudem ein Insider die Trennung. "Steph ist eine starke, unabhängige Frau, und sie war es, die entschieden hat, Oliver hinter sich zu lassen", behauptete die Quelle. Zwar habe die TV-Bekanntheit schöne sechs Monate mit ihm gehabt, doch es habe nicht funktioniert. Der Grund seien Vertrauensprobleme gewesen.

Stephanie selbst meldete sich jedoch erbost über diese Behauptungen im Netz. Via Instagram bezog sie Stellung zu den Aussagen des angeblichen Insiders. "Ich habe niemals gegenüber irgendjemanden etwas über meine letzte Beziehung gesagt. Also wer auch immer verkauft hat, was ich 'gesagt' habe, liegt völlig falsch", wetterte der Serienstar. Zudem betonte die Mutter eines Sohnes, länger als sechs Monate mit Oliver zusammen gewesen zu sein. Dass die beiden kein Paar mehr sind, dementierte sie jedoch nicht.

Instagram / stephaniedavis88 Stephanie Davis und Oliver Tasker

Getty Images Stephanie Davis bei den British Soap Awards, 2019

Getty Images Stephanie Davis bei der Party zum 25. Jubiläum des OK! Magazine, 2018

