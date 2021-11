Aktuell ist Serkan Yavuz (28) bei Bachelor in Paradise auf der Suche nach der großen Liebe. Dabei wird er auf Schritt und Tritt von zahlreichen Kameras beobachtet. Allerdings bekommen die Zuschauer vor den Fernsehgeräten nicht alles zu sehen. Gesendet wird am Ende nur ein Ausschnitt des gesamten Bildmaterials. Das sorgte in der Vergangenheit bei TV-Show-Kandidaten oft für Diskussionen. Aber wie ist es für Serkan – ist er zufrieden damit, wie er bei der Kuppelshow dargestellt wird?

"Sich über den Schnitt aufzuregen, ist immer die beste Ausrede für [...] sein Verhalten", schrieb der 28-Jährige anlässlich einer Fragerunde in seiner Instagram-Story. Manchmal fehle vielleicht ein wenig Kontext, um eine dargestellte Situation besser zu verstehen. Deswegen könnten einige Szenen etwas dramatischer oder härter wirken. Trotzdem sei man aber selbst für sein Handeln verantwortlich und wüsste schließlich, dass dort Kameras laufen. "Also entweder sei du selbst oder geh erst gar nicht zum Fernsehen", gab Serkan zukünftigen Kandidaten mit auf den Weg.

Insgesamt sei er jedoch zufrieden damit, wie er in der Sendung dargestellt wird. "Ich war so, wie ich bin, habe mich nicht verstellt", resümierte der Influencer. Dass er mit sich selbst im Reinen ist, machte Serkan auch im Interview mit Promiflash deutlich. "An meiner Person wird seit über zwei Jahren – seit ich in der Öffentlichkeit stehe – irgendwo irgendwie immer gemeckert. Das juckt mich alles keinen Meter", betonte er.

