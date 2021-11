Adele (33) ist wieder da! Nachdem die erfolgreiche Musikerin sich jahrelang von der Öffentlichkeit und ihrer Karriere zurückgezogen hatte, meldete sie sich nun nach der Scheidung von ihrem Ex Simon Konecki (47) zurück – sowohl innerlich als auch äußerlich verändert: Durch den ganzen Stress im Rahmen ihrer Trennung und mit einer Menge Sport hat die Sängerin rund 50 Kilogramm abgenommen. Auf neuen Fotos zeigt Adele jetzt ganz stolz ihr erschlanktes Ich.

Am 19. November erscheint "30": Das lang ersehnte neue Album des Stimmwunders. Die Promobilder für die Platte können sich wirklich sehen lassen: Adele posiert schön wie eh und je für die Kamera – mal schaut sie ganz cool und mal eher melancholisch. Jeder Schnappschuss der Beauty ist total ästhetisch geraten. Sie fühlt sich sichtbar wohl in ihrer Haut.

Auch wenn ihr Album erst in ein paar Tagen erscheint: Die 33-Jährige hat bereits eine private Release-Party gefeiert. Auf der Gästeliste stand so mancher Superstar – darunter auch It-Girl Nicole Richie (40). Freut ihr euch schon auf Adeles neue Platte? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Anzeige

Simon Emmett Adele, Musikerin

Anzeige

Simon Emmett Adele, Musikerin

Anzeige

Instagram / adele Adele feiert den Release ihres neuen Albums mit Nicole Richie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de