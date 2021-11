Gülcan Kamps (39) kriegt derzeit kein Auge zu! Im vergangenen Juni verkündete die ehemalige Viva-Moderatorin ganz überraschend: Sie ist zum ersten Mal schwanger! Allzu lange dürfte es mittlerweile nicht mehr dauern, bis die TV-Bekanntheit und ihr Ehemann Sebastian ihr Kind in den Armen halten dürfen. Doch die letzten Wochen vor der Entbindung machen Gülcan noch einmal ordentlich zu schaffen: Sie kann im Moment überhaupt nicht schlafen!

Auf ihrem Instagram-Account gab die 39-Jährige nun ein kleines Schwangerschafts-Update. "Bei mir sind die Nächte gerade extrem kurz, weil Baby Kamps seit fast zwei Wochen jede Nacht eine kleine Party feiert", berichtete sie. Weil ihr Kind so aktiv sei, liege Gülcan oft stundenlang wach. Trotzdem versuche sie, das Positive an der Situation zu sehen: "Ich kann mich jetzt schon einmal an die nächsten Woche/Monate ohne Schlaf gewöhnen."

Dass die "Groupies bleiben nicht zum Frühstück"-Darstellerin so offen über ihre Schwangerschaft spricht, kommt bei ihren Fans super an. Vor wenigen Tagen gab sie sogar preis, wie viel sie aktuell wiegt. "Drei Kilo plus auf der Waage. Somit habe ich bis jetzt genau 15 Kilogramm zugenommen", erklärte Gülcan stolz im Netz.

