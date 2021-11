Was für niedliche Neuigkeiten von Laura Ludwig (35)! Nach großen Erfolgen im sportlichen Bereich schwelgt die Beachvolleyball-Spielerin heute im Familienglück. Sie und ihr Partner Morph Bowes erwarten nun schon ihr zweites gemeinsames Kind – das Paar hat bereits einen dreijährigen Sohn namens Teo. Baby Nummer zwei soll das Familienglück jetzt komplett machen. Das Geschlecht ihres Nachwuchses gab Laura sogar auch schon bekannt.

Die Sportlerin verkündete im Interview mit Bunte die freudigen Nachrichten und beschrieb die Reaktion ihres Sohnemanns: "Teo hat allerdings ein paar Tränchen vergossen, weil er sich eine kleine Schwester gewünscht hatte. Es wird aber wieder ein Junge", verriet die Schwangere. Dennoch sei die Freude groß, und das Wichtigste sei immerhin, dass der Kleine gesund ist. Im Mai 2022 soll es dann so weit sein. Laura gab bereits erste Einblicke in ihre Schwangerschaft: In den ersten drei Monaten habe sie unter starker Übelkeit gelitten, doch inzwischen gehe es bei ihr wieder bergauf. Nach der Entbindung wolle sie sogar ein großes Beachvolleyball-Comeback hinlegen.

Tatsächlich steht bis zur Geburt bei der 35-Jährigen und ihrem Freund noch einiges auf dem Plan: Neben einem Umzug möchte sich das Paar auch endlich das Jawort geben. "Bisher haben wir das einfach noch nicht geschafft", meinte sie. Das Elternsein habe die beiden noch viel näher gebracht, wie Laura berichtet. "Unsere Liebe ist durch die gemeinsame Verantwortung für ein kleines Wesen noch stärker geworden", schwärmte sie.

Getty Images Laura Ludwig im September 2018 in Hamburg

Instagram / lauraludwig86 Laura Ludwig mit ihrer Familie

