Mit Kindern bei Olympia: So meistert Laura Ludwig den Alltag

Laura Ludwig (38) tritt als zweifache Mama bei den Olympischen Sommerspielen in Paris an. Wie schafft es die Beachvolleyballerin, ihre Familie und den Sport unter einen Hut zu bekommen? "Gerade logistisch sind zwei Kinder als Leistungssportlerin echt herausfordernd", gibt sie gegenüber Bild zu. Laura sei oft unterwegs, was ihr besonders für ihre Kinder leidtue. "Bei unserem ersten Sohn hatte ich oft ein schlechtes Gewissen. Diese Muttergefühle muss man erst durchleben, damit man versteht, was das bedeutet. Diese Liebe und Sorge sind so ein großer Unterschied zu all dem, was man vorher erlebt hat", erklärt die gebürtige Berlinerin.

Früher habe sich Laura oft gefragt, ob sich ihre Abwesenheit auf die Kinder auswirken könnte. "Hoffentlich entwickeln sich keine Traumata, weil ich weg bin", lautete ihre größte Sorge. Dank der enormen Unterstützung ihrer Familie sehe sie das mittlerweile aber entspannter: "Es gibt ja nicht nur meinen Mann. Meine Mama kommt öfter, die Mutter meines Mannes ebenfalls. Wir leben zudem in einem kleinen Dorf, unsere Jungs lieben es dort. Es gibt auch Freunde und Nachbarn, die alle füreinander da sind."

2018 wurde Laura das erste Mal Mama – im Sommer brachte sie den kleinen Theo zur Welt. 2022 machte Lenny ihn zum großen Bruder. Auch sportlich läuft es für die 38-Jährige super. An den Olympischen Spielen nimmt sie bereits zum fünften Mal teil. Gemeinsam mit Kira Walkenhorst (33) wurde sie 2016 Olympiasiegerin und 2017 Weltmeisterin im Beachvolleyball. Doch auch wenn Laura ihre Kinder über alles liebt, wolle sie in Zeiten von Olympia nicht mit ihnen in einem Mutter-Kind-Zimmer im olympischen Dorf übernachten: "Ich bin in einem Turnier gerne für mich, um mich konzentrieren zu können. Ich liebe es, wenn sie bei mir sind, aber ich weiß auch, dass ich dann unter Zeitdruck gerate beziehungsweise meine Kinder auch stresse."

Laura Ludwig, Sportlerin

Laura Ludwig im April 2022

