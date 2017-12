Babykugel statt Volleyball! Laura Ludwig (31) ist sportlich momentan am Ziel ihrer Träume. Mit ihrer Beachvolleyball-Partnerin Kira Walkenhorst (27) holt sich sie Blondine 2016 die Goldmedaille bei Olympia in Rio, wird in diesem Jahr Weltmeisterin und auch noch zur Beachvolleyballerin des Jahres gekürt. Auch im Privatleben gibt es nun großen Grund zur Freude: Laura bekommt ein Baby!