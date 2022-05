Laura Ludwig (36) schwelgt im Babyglück! Mit ihren sportlichen Leistungen hat sie bereits alles erreicht. 2016 wurde die Blondine zur Olympiasiegerin gekürt, im Jahr darauf wurde sie Weltmeisterin im Beachvolleyball. Auch im Privaten ist die gebürtige Berlinerin längst angekommen. Anfang April hat sie ihren Partner Morph Bowes sogar geheiratet – und zwar hochschwanger. Das Paar erwartete bei der Trauung nach Söhnchen Teo sein zweites Kind. Nun ist Lauras Baby auch endlich auf der Welt!

Via Instagram gab die 36-Jährige die Geburt ihres Kindes bekannt. Dazu postete sie ein Foto des kleinen Händchens ihres neugeborenen Sohnes. "Es kommt uns wie ein kleines Wunder vor. Wir sind überglücklich. Allen geht es gut", schrieb die frischgebackene Zweifach-Mama und verriet zudem einige Infos über den Familienzuwachs: Der Name des Kleinen ist Lenny Matthias. Bei einer Größe von 55 Zentimetern wiegt er außerdem 4060 Gramm.

Ihr jüngstes Familienmitglied hat sogar schon am 16. Mai das Licht der Welt erblickt. In nächster Zeit wird es im Netz um Laura allerdings etwas ruhiger werden. "Die nächsten Tage werde ich mich um meine Familie kümmern. Danke für euer Verständnis", teilte sie ihren Followern mit. Diese gratulieren bereits fleißig in der Kommentarspalte.

Instagram / lauraludwig86 Laura Ludwig mit ihrem Sohn und Mann

Instagram / lauraludwig86 Laura Ludwig und ihr Baby

Instagram / lauraludwig86 Laura Ludwig mit ihrer Familie

