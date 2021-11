Juliano Fernandez ist richtig sauer! Der einstige Are You The One?-Kandidat und seine Freundin Sandra Janina (22) stellen sich gerade bei Temptation Island V.I.P. dem ultimativen Treuetest. Allerdings haben einige Fans kritisiert, dass die Beziehung der zwei noch gar nicht richtig gefestigt sei – die beiden Turteltauben sagten nämlich noch nie "Ich liebe dich". Auch Ex-Kandidat Calvin Kleinen (29) erklärte nun, dass er diesen Umstand merkwürdig finde. Dass Calvin sich einmischt, findet Juliano allerdings unerhört!

In seinem YouTube-Video kommentierte Calvin Julianos Aussage, dass er seiner Sandra noch nie die großen Gefühle gestanden habe – nach acht Monaten sei es seiner Meinung nach schon an der Zeit, die drei magischen Wörter auszusprechen. Daraufhin platzte Juliano in seiner Instagram-Story der Kragen. "Du warst bei 'Temptation Island' in einem Jahr in zwei Shows. Du bist dort zweimal fremdgegangen und du willst mir sagen, wann man zu jemandem 'Ich liebe dich' sagt?", wetterte der Tattoo-Liebhaber.

In der Tat waren Calvins Versuche, in dem Fremdflirt-Format treu zu bleiben, kläglich gescheitert. Bei seiner ersten Teilnahme betrog er seine damalige Partnerin Pia Peukmann unter anderem mit Roxy Zinger – als er dann mit Letzgenannter nochmals seine Treue testen wollte, betrog er aber auch sie.

RTL / Frank Fastner Juliano Fernandez und Sandra Janina

RTL Sanja Alena, Calvin Kleinen, Maria Bell, Lina Kottutz und Nadine, "Temptation Island V.I.P."

TVNOW Calvin Kleinen und Sanja Alena auf ihrem "Temptation Island V.I.P."-Dreamdate

