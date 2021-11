Joko Winterscheidt (42) und Klaas Heufer-Umlauf (38) stellen sich erneut der Herausforderung – die beiden Moderatoren treten nämlich wieder gegen ihren Haussender an! Bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" spielen die zwei in mehreren kniffligen Challenges gegen prominente Gäste um 15 Minuten Sendezeit. Ab kommenden Dienstag geht "Joko & Klaas gegen ProSieben" endlich wieder mit neuen Folgen an den Start – und zwar mit diesen Promis!

Laut eines Berichtes von Presseportal werden auch in den fünf neuen Folgen wieder allerhand Stars für den Sender ProSieben antreten – und diese Promis werden es Joko und Klaas garantiert nicht einfach machen. Unter anderem seien Sarah Connor (41), Verona Pooth (53), Linda Zervakis, Knossi (35) und auch Michael Mittermeier (55) fest eingeplant. Weitere prominente Konkurrenz bekommen die ehemaligen Circus HalliGalli-Moderatoren beispielsweise auch von Matthias Opdenhövel (51), Palina Rojinski (36), Sasha (49), Nico Santos (28), Tommi Schmidt und Max Giesinger (33).

Aber damit noch lange nicht genug: Auch Komikerin Hazel Brugger (27), Musikerin Elif, Ur-Bachelor Paul Janke (40) und Rapper Sido (40) machen dem Entertainer-Duo bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" den Sieg strittig. Neben Clueso (41), Johannes Oerding (39) und Nikeata Thompson (41) dürfen sich die Zuschauer in den kommenden Wochen aber auch noch auf viele weitere bekannte Gäste freuen...

Anzeige

ProSiebenSAT.1/Bastian Bochinski Sarah Connor bei "The Voice of Germany" 2021

Anzeige

ProSieben/ Jens Hartmann Joko und Klaas bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

Anzeige

Instagram / jankepaul Paul Janke, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de