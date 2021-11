Die Hochzeit auf den ersten Blick-Experten haben wieder ein potenzielles Traumpaar gefunden! In der beliebten Kuppelshow heiraten die Kandidaten, ohne sich vorher auch nur einmal im Leben gesehen zu haben. Die Teilnehmer wählen ihre Partner auch nicht selber aus, das übernehmen vorab die Liebesexperten für sie – die Profis analysieren ihre Kompatibilität anhand von Charaktereigenschaften und Wünschen. Jetzt sind Markus Ernst und Co. wieder ein Match gefunden: Lisa-Marie und Mario sollen heiraten!

Sie ist eine medizinische Fachangestellte aus Vaihingen, er ein Bürosachbearbeiter aus Landshut – und laut den Experten könnten sie ein glückliches Ehepaar werden! "Ich denke, Lisa-Marie könnte Mario optisch sowie menschlich gefallen. Sie sprechen die gleiche erotische Sprache, haben die gleiche sexuelle Offenheit. Sie sind auch intellektuell auf dem gleichen Niveau", erklärt die Sexualtherapeutin Beate Quinn. "Die beiden wünschen sich viel Kommunikation. Beide lieben Struktur und Ordnung. Das ist eine günstige Voraussetzung", ergänzt der Psychologe Markus. Doch nicht nur von den Testergebnissen würden sie gut zusammenpassen, sondern auch in ihren Zukunftsvorstellungen.

Was genau wünschen die beiden sich denn von ihrem jeweiligen Partner? "Ich erwarte von meinem Mann, dass er einfach er selbst ist, mit mir lacht und weint, mit mir Erinnerungen sammelt, durch dick und dünn geht, wenn's mal nicht so rund läuft – dass wir nicht aufgeben, sondern dafür kämpfen", betont Lisa-Marie. Und was sucht Mario? "Wenn ich meine ideale Frau beschreiben muss, dann sollte sie auf jeden Fall eine positive Ausstrahlung haben und eine sehr natürliche Frau sein. Nicht jemand, der sich jeden Tag aufbrezeln muss, herzlich, offen und zuverlässig."

Anzeige

SAT.1 / Benedikt Müller Die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Experten Markus Ernst, Dr. Sandra Köhldorfer und Beate Quinn

Anzeige

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 Beate Quinn, Markus Ernst und Dr. Sandra Köhldorfer, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Experten

Anzeige

Sat.1 Szene aus "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de