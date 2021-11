Hätte ein ganz normaler, unbekannter Mann eine Chance bei Sophia Thomalla (32)? Zur Dating-Historie der Moderatorin zählen bereits mehrere prominente Herren: Sie war unter anderem mit dem Rammstein-Frontmann Till Lindemann (58) und dem Fußballspieler Loris Karius (28) liiert. Aktuell ist sie glücklich mit dem Tennisprofi Alexander Zverev (24) – jetzt verriet Sophia, dass sie es als bekannte Persönlichkeit unkomplizierter findet, Männer zu daten, die im Rampenlicht stehen.

Im "Sat.1-Frühstücksfernsehen" erklärte die 32-Jährige: "Ich date, wen ich daten möchte. Man lernt [prominente Männer] aber einfacher kennen als jemand 'Normales' – das ist nun mal so." Ihr sei so oder so egal, was andere Menschen über ihr Liebesleben denken. "Wenn beide sich mit der Öffentlichkeit auseinandersetzen müssen, dann versteht man das Leben des anderen etwas einfacher", vertiefte die TV-Bekanntheit ihren Gedanken. Ob es schwierig oder einfach sei, sei für Sophia jedoch letztendlich irrelevant. "Die Liebe fällt dorthin, wo sie hinfällt", betonte die Beauty.

Mit ihrem jetzigen Freund Alex scheint die Are You The One?-Moderatorin ihr großes Glück gefunden zu haben. Immer wieder schwärmen die beiden in der Öffentlichkeit voneinander: Erst vor wenigen Wochen teilte die Dunkelhaarige ein paar Turtelfotos im Netz.

Instagram / sophiathomalla Alexander Zverev und Sophia Thomalla

Getty Images Sophia Thomalla, September 2016

Instagram / sophiathomalla Alexander Zverev und Sophia Thomalla, November 2021

