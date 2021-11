Bei Unbreakable – Wir machen Dich stark! spricht Mimi Fiedler (46) so offen wie nie über ihre Alkoholabhängigkeit! Im vergangenen Jahr machte die ehemalige Tatort-Darstellerin ihre Suchterkrankung öffentlich. In der schlimmsten Zeit betrank sie sich bis zum Kontrollverlust. Als Mimi 2015 für einige Folgen bei Unter uns mitspielte, kämpfte sie bereits gegen ihre Sucht an. Trotzdem war sie die meiste Zeit bei den Dreharbeiten betrunken.

"Bei 'Unter uns' habe ich die ersten fünf, sechs Wochen versucht, nüchtern zu bleiben und danach habe ich mich richtig abgeknallt", bekannte die Schauspielerin im Gespräch mit ihrem damaligen Kollegen Marvin Linke (29), der davon offenbar nichts mitbekam. Bei der Erinnerung an einen Drehtag brach Mimi in Tränen aus. "Es gab einen Morgen, da bin ich so verstrahlt zur Arbeit gekommen. Ich stand so neben mir, dass ich gedacht habe: 'Jetzt werde ich verrückt.' Ich stand auf diesem kleinen Balkon in meiner Drehwohnung und habe wieder gemacht, was ich so oft zehn Jahre beim 'Tatort' gemacht habe. Ich hatte sechs Dosen Bier vor mir stehen, habe [...] die weggekippt in zwei Stunden, bis ich richtig ausgeknockt war", erzählte sie.

Hilfe suchte Mimi sich bereits 2010, damals trat sie den Anonymen Alkoholikern bei. Der Weg zur dauerhaften Trockenheit war jedoch lang. "Der psychische Entzug hat bei mir acht Jahre gedauert, weil ich nach der Klinik acht Jahre lang immer wieder rückfällig geworden", schilderte der Nachtschwestern-Star.

Anzeige

Instagram / ___missmimi___ Mimi Fiedler, Schauspielerin

Anzeige

Unbreakable – Wir machen Dich stark!, RTL Ekaterina Leonova und Mimi Fiedler bei "Unbreakable – Wir machen Dich stark!"

Anzeige

wcrART / ActionPress Mimi Fiedler im Mai 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de