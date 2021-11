Fehlt da nicht etwas? Seit Anfang des Jahres geht Kourtney Kardashian (42) schon mit dem Blink182-Schlagzeuger Travis Barker (46) durchs Leben. Auch auf Social-Media teilt die Beauty ihre Liebe zu dem Rocker immer wieder mit ihrer Community, indem sie zum Beispiel verliebte Pärchenfotos postet. Im Oktober gab das Paar dann sogar seine Verlobung bekannt. Den Fans fiel jetzt allerdings auf, dass Kourtney auf den neusten Bildern ihren Ring nicht trug.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Keeping up with the Kardashians-Berühmtheit nun eine Reihe an Fotos, die sie bei einem gemeinsamen Ausritt mit ihren beiden Kindern Reign (6) und Penelope (9) am Strand in Mexiko zeigten. Dort verbringt die Patchworkfamilie im Moment den Geburtstag des Musikers und scheint die gemeinsame Zeit sehr zu genießen. Allerdings bemerkten die Abonnenten, dass weit und breit keine Spur von dem teuren Schmuckstück zu sehen war. "Wo ist dein Ring?", fragte beispielsweise ein User in den Kommentaren irritiert.

Schnell antworteten andere Follower, dass Kourtney den Verlobungsring bestimmt nur aus Sicherheitsgründen zu Hause gelassen habe. "Ich würde meinen auch nicht am Strand tragen. Den findet man nie wieder", schrieb ein Fan als Antwort auf den besorgten Kommentar. Andere User hingegen verstanden das Verhalten der Unternehmerin nicht. "Ich habe mich in derselben Woche wie sie verlobt und habe meinen Ring kein einziges Mal abgenommen", kommentierte ein Abonnent.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im November 2021

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im November 2021

Instagram / krisjenner Travis Barker küsst Kourtney Kardashian bei ihrer Verlobung

