Morgen ist es endlich so weit: Shirin David (26) bringt ihr neues Album "B*tches brauchen Rap" raus! Schon länger warten ihre Fans auf die neue Platte, von der die Songs "Ich darf das" und "Lieben wir" schon jetzt große Erfolge feierten. So kurz vor dem Release zeigte sich die sonst so toughe Sängerin von ihrer sanften Seite: Shirin gestand, dass sie ganz schön aufgeregt vor der Veröffentlichung ist!

In ihrer Instagram-Story stellte sich die Beauty einer Fragerunde ihrer Fans, die unter anderem wissen wollten, wie sie sich derzeit fühle. "Ich glaube, dass jedes Album-Release für jeden Künstler sehr besonders und aufregend ist", gab Shirin zu. Doch dieses Mal ist es für sie speziell, denn sie verarbeitet in ihren Songs auch viele private Dinge: "Da das Album so viel offenlegt, bin ich nervöser als beim letzten Mal."

Die gebürtige Hamburgerin hat ihre Fans damit auch ganz schön auf die Folter gespannt! Denn eigentlich war angedacht, dass das Album schon Anfang September herauskommt. Die Rapperin entschied sich jedoch dazu, das Release-Datum zu verschieben, um der Platte noch mehr Feinschliff zu verleihen.

