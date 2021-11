Jessica Schröder (27) gibt ein neues Mama-Update! Die ehemalige Bachelor-Kandidatin und ihr Ehemann Niklas (32) sind im September erstmals Eltern geworden: Ihre Tochter Hailey erblickte das Licht der Welt. Seitdem gewähren die zwei Turteltauben fast täglich Einblicke in ihren neuen Familienalltag – zuletzt klagten sie dabei über extremen Schlafmangel. Rund zwei Monate nach der Geburt präsentierte Jessi jetzt auch ihren After-Baby-Body im Netz!

In ihrer Instagram-Story postete die 27-Jährige zwei Boomerangs, in denen sie in Sportkleidung vor einem Spiegel steht: Im ersten Clip sieht Jessi wieder superschlank aus – und kaum jemand würde vermuten, dass sie vor rund zwei Monaten noch einen riesigen Babybauch hatte. "After-Baby-Body + riesige Milchbar", notierte die Blondine darunter und spielte damit auf ihre Oberweite an, die nach der Entbindung deutlich größer zu sein scheint. Mit einem weiteren Video machte sie allerdings klar, dass gutes Posing viel ausmache: Die Reality-TV-Bekanntheit zeigte dabei deutlich, dass ihr Bäuchlein von der Seite überhaupt nicht so flach wirkt wie in der ersten Aufnahme.

Erst vor wenigen Wochen erklärte die frischgebackene Mutter im Netz, dass sie es nach der Geburt ganz entspannt angehen wolle. Ihr Leben habe sich in den vergangenen Monaten schließlich grundlegend verändert – und da sei es wichtig, sich nicht stressen zu lassen. "Jede Mama hat schon mal die Dusche am Tag nicht geschafft, aber dafür das Baby gebadet", meinte Jessi.

Instagram / nik_schroeder Jessica und Niklas Schröder, Influencer

Instagram / jessicooper Jessi Schröder im November 2021

Instagram / jessicooper Jessi Schröder mit ihrer Tochter Hailey

