An diesen Anblick haben sich ihre Follower wohl fast schon gewöhnt. Für die Dreharbeiten zu der neuen Staffel von Germany's next Topmodel befindet sich Heidi Klum (48) gerade unter der griechischen Sonne. Von dort zeigte sie im Netz schon einige private Einblicke, auf denen sie die Hüllen fallen ließ. So nun erneut: Nur mit einem knappen Höschen bekleidet und oben ohne postete Heidi ein heißes Bild von sich!

Auf ihrem Instagram-Account teilte das Supermodel den sexy Schnappschuss: Im sanften Morgenlicht zeigt sie ihre ansehnliche Rückansicht und spitzt die Lippen zu einem Kussmund. Wie schon öfter zuvor verzichete Heidi dafür auf ihren BH und bedeckte ihre Brüste nur mit den Händen! "Kaliméra" (griechisch für "Guten Morgen") betitelte die Moderatorin ihren Post und verriet darunter auch sogleich, wer das Foto von ihr geschossen hat: Ihr Mann (und Lieblingsfotograf) Tom Kaulitz (32)!

Der scheint Heidi im Moment nicht von der Seite zu weichen. Die 48-Jährige steht gerade für die 17. Staffel ihrer Castingshow vor der Kamera und wird dabei stets von ihrem Schatz begleitet! Zuletzt wurde sogar gemunkelt, ob das ehemalige Tokio Hotel-Mitglied eventuell mal als Gast in der Jury von GNTM sitzen wird. Bis jetzt machte Tom darüber jedoch nur Scherze.

Instagram / heidiklum Heidi Klum im November 2021

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz in Griechenland

Backgrid Heidi Klum bei den GNTM-Dreharbeiten im November 2021 in Athen

