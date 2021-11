Aktuell laufen die Dreharbeiten zur neuen Staffel Germany's next Topmodel. Dafür reiste Heidi Klum (48) mit ihren Mädchen nach Griechenland – die Gruppe startete dabei in Athen und von dort aus ging es weiter nach Mykonos. Ihren Ehemann Tom Kaulitz (32) nahm die Modelmama ganz einfach mit. Einige Fans spekulieren bereits, ob der Tokio Hotel-Gitarrist in der TV-Show zu sehen sein wird oder nicht.

Im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" erzählte der Musiker seinem Zwillingsbruder Bill Kaulitz (32) jetzt von seinem Aufenthalt in Griechenland: "Wenn ich nicht mit zum Set fahre, dann ist man hier alleine im Haus und hört ganz komische Geräusche", beklagte er sich über seine Unterkunft. Später ging Heidis Mann dann auf die Gerüchte rund um seine Rolle bei der diesjährigen Staffel GNTM ein: "Ich will's noch nicht vorwegnehmen – wer weiß, vielleicht bin ich auch Juror bei 'Germany's next Topmodel'", witzelte der 32-Jährige. Die Reaktion seines Bruders lässt jedoch vermuten, dass die Chancen darauf recht gering sind – er brach während der Unterhaltung nämlich in schallendes Gelächter aus.

Während einer Pause von den Dreharbeiten teilte Heidi erst vergangene Woche einen Schnappschuss mit ihrem Liebsten. Darauf war das Model eingekuschelt in eine Decke auf dem Rücksitz eines Autos zu sehen. Geschminkt war die 48-Jährige auf dem Bild zwar bereits, doch ihre langen blonden Haare hatte sie noch in Lockenwickler gedreht.

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum bei den Golden Globe Awards 2019

Getty Images Tom und Bill Kaulitz im November 2019

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum im November 2021

