Heidi Klum (48) zeigt mal wieder, was sie zu bieten hat! Auf Social Media lässt das Model seine Fans regelmäßig an seinem Alltag teilhaben. So gab die in Bergisch Gladbach geborene Beauty bereits erste Eindrücke von den Dreharbeiten zur neuen Staffel von Germany's next Topmodel preis. Im Netz teilt das Model zudem immer wieder sehr freizügige Fotos von sich. Nun veröffentlichte Heidi einen Schnappschuss, auf dem sie ihre nackten Brüste nur mit ihren Ellbogen bedeckte.

Auf ihrem Instagram-Acount erfreute die GNTM-Jurorin ihre Community jetzt mit der Aufnahme von sich in leichter Bekleidung. Auf dem Bild hatte Heidi jeweils ein Handtuch lässig um ihre Hüfte und um ihren Kopf geschlungen. Ihre nackten Brüste verdeckte die Blondine zudem mit ihren Armen, indem sie die Hände vors Gesicht schlug. Augenscheinlich genoss die 48-Jährige gerade die frühen Stunden des Tages, denn sie kommentierte das Pic mit den Worten: "Sonnenaufgang in Mykonos! Es ist so schön".

In Griechenland dreht Heidi derzeit mit der Unterstützung ihres Ehemannes Tom (32) für die 16. Staffel ihrer Castingshow. Zuletzt hatte die vierfache Mama einen Schnappschuss von sich und dem Starfotografen Rankin geteilt. Auch auf dieser Momentaufnahme vom TV-Set war Heidi leicht bekleidet gewesen. Nur mit Glitzer-Unterwäsche und einer Netzstrumpfhose angetan, schmiegte sie sich von hinten an ihren alten Bekannten.

Anzeige

Amy Sussman/Getty Images, Instagram / heidiklum Collage: Heidi Klum, Model

Anzeige

Backgrid Heidi Klum bei den GNTM-Dreharbeiten im November 2021 in Athen

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum im November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de