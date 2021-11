Kommt es zum Streit zwischen den beiden? Emmy Russ (22) und Paulina Ljubas (24) sind zurzeit bei Temptation Island V.I.P. zu sehen. In dem Format wollen die Girls eigentlich die Treue zu ihren Partnern testen. Doch anscheinend hat es ein Verführer gleich beiden angetan: Dominik Brcic. Nachdem der ehemalige Are You The One?-Kandidat zunächst viel Zeit mit Emmy verbrachte, wuchs sein Interesse an Paulina. Das brachte die Blondine mächtig auf die Palme!

Bei einem Gruppendate auf einer Jacht vor der Insel droht die Stimmung dann zu kippen. Anfangs flirtet Dominik zwar noch ziemlich offensiv mit Emmy. Doch dann wendet er sich auf einmal Paulina zu. "Mir fällt immer intensiver auf, dass Dominik und Paulina sich ziemlich gut – zu gut – verstehen...", bemerkt die blonde Beauty. Diese Befürchtung scheint der Single zu bestätigen: "Emmy ist ein supersüßes Mädchen, aber ich kann mich nicht so ganz mit ihr identifizieren. Ich glaube, sie wäre mir persönlich zu anstrengend."

Als in der Frauenvilla die Konstellationen für ein zweites Date gesucht werden, eskaliert der Zoff: Denn Paulina wählt eiskalt Emmys Dominik! "Da komme ich mir jetzt ein bisschen blöd vor, ehrlich gesagt. Ich hätte nie im Leben ihren Partner genommen", machte die ehemalige Promis unter Palmen-Teilnehmerin ihrem Ärger Luft. Stattdessen nahm sie dann den Verführer Pascal mit an die Cocktailbar.

