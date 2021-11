Es bleibt in der Familie! Dominic West (52) ergatterte die Rolle des Prinz Charles (73) in der fünften Staffel von The Crown – zuvor war dieser von Josh O'Connor (31) verkörpert worden. Nun waren die Macher der beliebten Netflix-Serie auf der Suche nach einem passenden Darsteller für den ältesten Sohn des Thronfolgers – am Ende konnte sich der Sprössling von einem der bereits gecasteten Schauspieler den Part sichern.

Wie Variety berichtet, wird der Sohn des neuen Charles-Darstellers die Rolle des jungen Prinz William (39) übernehmen. Senan West soll die Produzenten mit seiner Videobewerbung überzeugt haben – tatsächlich hat der 13-Jährige bislang noch keine Erfahrung im Bereich der Schauspielerei. Er wird voraussichtlich in den finalen Episoden der Serie sein Schauspieldebüt geben. Senans Mutter in "The Crown", Prinzessin Diana (✝36), wird von der "Tenet"-Darstellerin Elizabeth Debicki (31) verkörpert. Bisher ist jedoch nicht bekannt, ob der tragische Tod von Diana in der Serie thematisiert wird oder nicht.

Ein Starttermin für die neue Staffel von "The Crown" steht auch bereits fest: Im November 2022 soll es so weit sein. Das verriet Imelda Staunton (65), die in die Rolle der Monarchin Queen Elizabeth II. (95) schlüpfen wird, vor einigen Wochen auf Instagram.

Getty Images Prinzessin Diana, Prinz Harry, Prinz William und Prinz Charles

Getty Images Dominic West, Schauspieler

Getty Images Earl Spencer und Prinz William bei der Beerdigung von Prinzessin Diana

