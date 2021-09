Diese Neuigkeit dürften die Fans der Netflix-Serie The Crown so richtig freuen! Die historisch-fiktive Show erzählt seit vier Staffeln die Geschehnisse rund um Queen Elizabeth II. (95) und die britische Königsfamilie nach – und die Dreharbeiten zu Staffel fünf sind im Moment bereits in vollem Gange. Aber wann geht die neue Season eigentlich bei dem Streamingdienst an den Start? Die "The Crown"-Queen verkündete den Starttermin der neuen Staffel jetzt höchstpersönlich!

In einem Instagram-Video meldete sich Imelda Staunton (65) in ihrer Rolle der Monarchin vom Set der Erfolgsserie zu Wort. "Hallo, mein Name ist Imelda Staunton und ich bin gerade am Set von 'The Crown', wo wir gerade mit den Dreharbeiten zur fünften Staffel begonnen haben", betonte die Schauspielerin und verriet den Zeitpunkt der Ausstrahlung: "Im Namen des Casts und der Crew freuen wir uns, euch im November 2022 die nächste Staffel von 'The Crown' zu präsentieren."

Neben Imelda als Queen dürfen sich die "The Crown"-Fans aber auch noch auf viele weitere Neuzugänge freuen – der Cast wurde nämlich einmal wieder komplett ausgetauscht: In den neuen Folgen wird Dominic West (51) beispielsweise Prinz Charles (72) verkörpern, Elizabeth Debicki (31) schlüpft in die Rolle von Prinzessin Diana (✝36) und Claudia Harrison spielt Prinzessin Anne (71). Prinz Philip (✝99) wird am Set der Serie von Jonathan Pryce (74) dargestellt.

Anzeige

Des Willie / Netflix Prinzessin Diana und Prinz Charles in "The Crown"

Anzeige

Netflix / Des Willie Szene aus der Netflix-Serie "The Crown"

Anzeige

Netflix / Keith Bernstein Dominic West als Prince Charles in der fünften Staffel von "The Crown"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de